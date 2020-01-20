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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Rejim ve Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı Haberi

- Rejim ve Rus uçakları Halep’e saldırdı: 2 ölü, 5 yaralı Haberi

Olay yeri

Hava Saldırısı Hastane Rejim Saldırı Sivil Savunma 

-Kurtarma çalışmalar olaydan detay

( HALEP ) HALEP

- Suriye'de Beşar Esad rejimi ve Rus savaş uçaklarının Halep’in batısında düzenlediği hava saldırısında 2 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Suriye’de Esad rejimi ve Rus savaş uçakları Halep’in batısında bulunan köylere en az 15 hava saldırısı düzenledi.
Al Jeineh köyüne düzenlenen hava saldırısında 1'i çocuk 2 kişi hayatını kaybederken 5 sivil de yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri yaralıları enkaz altından çıkararak hastanelere kaldırdı.
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