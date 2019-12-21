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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

- Rejim uçakları Serakib'i vurdu: 7 ölü, 20 yaralı

olay yeri

Hava Saldırısı Hastane İdlib Rejim Saldırı 

-olaydan detay
-medyana gelen yıkım

( İDLİB ) İDLİB

- Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına düzenlediği saldırıda 7 sivil hayatını kaybetti, 20 sivil de yaralandı. Suriye'de Esad rejimine ait uçaklar İdlib'in doğu kırsalındaki Serakib kasabasına 3 füzeyle hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 20 sivilin de yaralandığı öğrenildi. Yerel kaynaklara göre saldırı, Serakib’de sivillerin kaldığı mahalleleri hedef olarak aldı. Sivil Savunma ekipleri, olay yerinde arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bazı yaralıların kritik durumda olması nedeniyle müdahalede bulundu. Ekipler, daha sonra yaralıları acil bir şekilde çevredeki hastaneye kaldırdı. Saldırı sonucu bölgede büyük maddi hasar meydana geldi. (VB-NT-D)
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