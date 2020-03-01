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01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Rejim hedefleri böyle imha edildi

Rejim hedefleri böyle imha edildi

İmha görüntüleri

( ANKARA ) ANKARA

Zırhlı Araç Mühimmat Deposu Savunma Sistemi Helikopter Saldırı 


- Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin yeni görüntüleri paylaştı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 27 Şubat’ta İdlib'deki menfur saldırıyı müteakip başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarıyla sürdürüldüğünü ve bugüne kadar bir İHA, 8 helikopter, 103 tank, 19 zırhlı personel taşıyıcı, 72 Top/Obüs/ÇNRA, 3 hava savunma sistemi, 15 tanksavar/havan, 56 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu ve 2 bin 212 rejim askeri ve unsurunun etkisiz hale getirildiğini açıklarken, bakanlıktan, tespit edilen rejim hedeflerinin imha edildiği yeni görüntüler paylaşıldı.
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