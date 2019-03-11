Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Rejim Güçleri Gece Boyunca İdlib’i Bombaladı - Han Şeyhun’da 3 Sivilin Öldüğü Öğrenildi

- Rejim Güçleri Gece Boyunca İdlib’i Bombaladı - Han Şeyhun’da 3 Sivilin Öldüğü Öğrenildi

bombardıman görüntüleri

Muhalifler Bild Gesi İdlib Rejim 

-kurtarma görüntüleri

( İDLİB ) - Rejim güçleri gece boyunca İdlib’i bombaladı- Han Şeyhun’da 3 sivilin öldüğü öğrenildi İDLİB

- Suriye rejim güçlerinin İdlib ilinin Han Şeyhun ilçesi ve civarına düzenlediği bombardımanda bir kadın ve bir çocuk dahil 3 hayatını kaybettiği, 6 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye’de gerginliği azaltma bölgesi ilan edilen İdlib bölgesinde ateşkes ihlalleri devam ediyor. Rejim güçleri bölgenin güneyini gece boyunca bombardımana tutarak muhaliflere ait birçok noktayı vurdu. Yaklaşık 50 füzenin vurduğu Han Şeyhun ilçesinde, biri çocuk ve biri kadın olmak üzere 3 kişinin hayatını kaybettiği ve 6 sivilin de yaralandığı açıklandı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, misket bombalarının sivil yerleşim yerlerine zarar verdiği ve Kafr Nabel ve Han al Sebil köylerinin ağır hasar aldığı açıklandı. Türkiye ve Rusya arasında imzalanan Soçi Anlaşmasında İdlib’in “gerilimi azaltma bölgesi” ilan edilmesine rağmen, yıl başından beri Rejim güçleri ve muhalifler arasındaki tansiyon giderek artıyor.
İlgili Foto Galeriler
Suriye'deki İç SavaşSuriye'deki İç Savaş
TSK İdlibde Devriyelere BaşladıTSK İdlibde Devriyelere Başladı
YPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı YaptıYPG/PKKlı Teröristler Münbiç Sınırında Toplantı Yaptı
İsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Olduİsrail Askerlerinin Vurduğu 5 Yaşındaki Çocuk Şehit Oldu
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı