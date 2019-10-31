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31 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Reina saldırısının duruşması bugün görülecek

Güvenlik önlemleri

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Gece Kulübü Yılbaşı Yılbaşı Gecesi 

-Genel ve detaylar
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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- 'Reina' isimli gece kulübüne yılbaşı gecesi yapılan saldırıda 39 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına devam edilecek. Reina adlı gece kulübüne yılbaşı gecesi DEAŞ’lı Abdulkadir Masharipov tarafından düzenlenen saldırıda 39 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 57 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumu’nun karşısındaki salonda görülecek olan duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıklayacak. Öte yandan, duruşma öncesinde salon çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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