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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Reina'daki katliamın yeni görüntüleri
Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin uzun namlulu silahla kulüp kapısındaki görüntüleri yayınlandı.
Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.
Kapı önündeki kişilere ateş açan saldırgan, daha sonra içeriye doğru yöneliyor.