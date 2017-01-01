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1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Reina'daki katliamın yeni görüntüleri

Reina'daki katliamın yeni görüntüleri

Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin uzun namlulu silahla kulüp kapısındaki görüntüleri yayınlandı.

Reina 


Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntüde, elinde uzun namlulu silah, yüzü kapalı, sırt çantalı saldırgan kulüp kapısında görülüyor.

Kapı önündeki kişilere ateş açan saldırgan, daha sonra içeriye doğru yöneliyor.

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