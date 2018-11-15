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15 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rehine kurtarma operasyonu - İSTANBUL

Rehine kurtarma operasyonu - İSTANBUL

- Kaçırılan kişiden detaylar - Kurtarılma anı - Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi İstanbul 'da rehine kurtarma operasyonu - Pakistanlı Shabbır A'yı kaçırıp ailesinden fidye istedikleri öne sürülen 8 zanlı yakalandıİSTANBUL (AA) - Bağcılar'da Pakistanlı Shabbır A'yı (26) kaçırıp, ailesinden 130 bin dolar fidye istedikleri iddiasıyla göz altına alınan 2'si Pakistan, 6'sı Afgan uyruklu 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.Alınan bilgiye göre, 6 Kasım'da Massar Hüseyin, yeğeni Shabbır A'nın kaçırılıp fidye istendiğine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu.Sabbır A'nın ev arkadaşlarının ifadelerine başvuran polis, olaydan bir gün önce Sabbır A'nın Bağcılar'da Pakistanlı çiftin yaşadığı bir eve davet edildiğini öğrendi.Sabbır A'nın bir araca bindirilerek götürüldüğünü belirleyen polis, güvenlik kameralarından kiralık aracın plakasını tespit etti.11 Kasım'da Ümraniye Adem Yavuz Mahallesi'ndeki 30 gecekonduya operasyon düzenleyip evleri tek tek arayan polis, şahsı kurtarırken evdeki şüphelileri yakaladı.Aralarında olayı planlayan Muhammet A'nın da bulunduğu 2'si Pakistan 6'sı Afgan uyruklu 8 şüpheliden 7'si adliyeye sevk edildi.

Kurtarma Operasyonu Rehin Gecekondu Akalan Kamera 

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