Regaip Kandili - UŞAK

- Regaip Kandili - Yücetepe Camisi'nden genel görüntü - Camiye gelen vatandaşlardan detayUŞAK (AA) Regaip Kandili'nde vatandaşlar camileri doldurdu, Kuran - ı Kerim'i dinleyerek, dua etti. Cami önlerinde yaşanan araç yoğunluğu nedeniyle bazı yerlerde trafik ekipleri araçları yönlendirdi. Bazı vatandaşlar namazlarını cami avlularında kıldı.Tarihi Ulu Cami'de üç ayların ve kandil günlerinin önemini anlatan hutbe okuyan Uşak Müftüsü Fuat Altındaş, "Üç aylar, dini duyguların yoğunluk kazandığı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bir dönemdir" dedi. Altındaş, Müslümanların, bu gibi önemli günlerde birbirlerine daha fazla kenetlenmesi gerektiğini ifade ederek, "Hatalardan ve günahlardan temizlenme, hayırlı ve yararlı işleri daha da fazlalaştırma zamanıdır. Bu gece, Miraç, Berat ve bin aydan hayırlı olan Kadir gecesinin müjdecisidir. Bu mübarek gece ve onu izleyen aylarda, ailemize, çocuklarımıza, milletimize ve tüm insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızın olduğunu bir kez daha hatırlamalı, yanlış ve kusurlarımızdan arınmalıyız" diye konuştu. - Uşak