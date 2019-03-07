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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili'nde kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi Haberi

Regaip Kandili'nde kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi Haberi

Kuaför solundan detay

Saç Kesimi Kuaför Salonu Kız Çocuklar Peygamber 

-Kuaför solunda çocukların saç kesimi
-kuaförlük yapan İzzet Durmaz röportaj
-Annelere Yasin şerif dağıtırken detay
-Kuaför salonunda bulunan müşterilere baklava ikramından detay
-detay

( BATMAN -ÖZEL) BATMAN

- Batman’da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı. Batman'da kuaförlük yapan İzzet Durmaz, kuaför salonunda gelen müşterilerine Kur'anı- Kerim ile Yasin-i Şerif hediye etti. Hediyelerin ardından sandalyelere oturan çocukların saçları kesildi. Regaip Kandili'ne özel olarak çocukları mutlu etmek için 10-13 yaş arasındaki kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kestiklerini söyledi.

Durmaz, "Onların mutlu olması bizleri de gayet çok mutlu ediyor ve peygamber sünnetimiz olduğu için çocukları mutlu ediyoruz. Annelerine de Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif hediye ediyoruz, baklava ikramında bulunuyoruz. Bugüne özel onları kuaför salonumuzdan mutlu ederek gönderiyoruz" dedi.

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