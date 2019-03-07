Regaip Kandili'nde kız çocuklarına ücretsiz saç kesimi Haberi

-Kuaför solunda çocukların saç kesimi

-kuaförlük yapan İzzet Durmaz röportaj

-Annelere Yasin şerif dağıtırken detay

-Kuaför salonunda bulunan müşterilere baklava ikramından detay

-detay



( BATMAN -ÖZEL) BATMAN



- Batman’da kadın kuaförlüğü yapan bir kişi, Regaip Kandili nedeni ile çocukların saç kesimi ve bakımını ücretsiz yaptı. Batman'da kuaförlük yapan İzzet Durmaz, kuaför salonunda gelen müşterilerine Kur'anı- Kerim ile Yasin-i Şerif hediye etti. Hediyelerin ardından sandalyelere oturan çocukların saçları kesildi. Regaip Kandili'ne özel olarak çocukları mutlu etmek için 10-13 yaş arasındaki kız çocuklarının saçlarını ücretsiz kestiklerini söyledi.



Durmaz, "Onların mutlu olması bizleri de gayet çok mutlu ediyor ve peygamber sünnetimiz olduğu için çocukları mutlu ediyoruz. Annelerine de Kur'an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif hediye ediyoruz, baklava ikramında bulunuyoruz. Bugüne özel onları kuaför salonumuzdan mutlu ederek gönderiyoruz" dedi.



