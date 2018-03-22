Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Regaip Kandili'nde camiler doldu - ADIYAMAN

Regaip Kandili'nde camiler doldu - ADIYAMAN

- Camide dua eden vatandaşlar - Kur'an - ı Kerim okunması - Namaz kılınması - Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edilmesi Adıyaman Sümerevler Mahallesinde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı.
Kandil gecesinde camiyi dolduran vatandaşlar Kur'an - ı Kerim okuyarak geceyi idrak etti.Vatandaşlar, okunan Kur'an - Kerim'in ardından ellerini açarak dua etti.Kılınan namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara bir iş adamı tarafından lokum ikram edildi.

Kandil 

İlgili Foto Galeriler
Orgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetlediOrgeneral Akar Hakkari'deki birlikleri denetledi
Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye BuluşmasıMilletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye Buluşması
Afrin'de terörist mezarları bulunduAfrin'de terörist mezarları bulundu
Eşek Arısı Teröristlerin Kabusu OlduEşek Arısı Teröristlerin Kabusu Oldu
Afrin Göründü!Afrin Göründü!
AK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin KavgasıAK Partili Ve HDPli Vekiller Arasında Afrin Kavgası
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı