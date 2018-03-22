Regaip Kandili'nde camiler doldu - ADIYAMAN

- Camide dua eden vatandaşlar - Kur'an - ı Kerim okunması - Namaz kılınması - Cami çıkışında vatandaşlara lokum ikram edilmesi Adıyaman Sümerevler Mahallesinde bulunan Mehmet Kırçalı Camisi'nde kandili geçirmek isteyenler vatandaşlar, akşam saatlerinden itibaren camiyi doldurmaya başladı. Kandil gecesinde camiyi dolduran vatandaşlar Kur'an - ı Kerim okuyarak geceyi idrak etti.Vatandaşlar, okunan Kur'an - Kerim'in ardından ellerini açarak dua etti.Kılınan namazın ardından cami çıkışında vatandaşlara bir iş adamı tarafından lokum ikram edildi.