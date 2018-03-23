Regaip Kandili - ESKİŞEHİR Video

- Regaip Kandili dolayısıyla camide düzenlenen program - Camiden görüntü - Cami içindeki cemaatten görüntüESKİŞEHİR - Regaip Kandili dolayısıyla Eskişehir 'de camilerde program düzenlendi. Eskişehir 'de il ve ilçe genelindeki camilerde mevlit programları düzenlendi. Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'in de katıldığı programda terör saldırılarında şehit olanlar için de dua edildi.