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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Regaip Kandili - ESKİŞEHİR Video

Regaip Kandili - ESKİŞEHİR Video

- Regaip Kandili dolayısıyla camide düzenlenen program - Camiden görüntü - Cami içindeki cemaatten görüntüESKİŞEHİR - Regaip Kandili dolayısıyla Eskişehir 'de camilerde program düzenlendi.
Eskişehir 'de il ve ilçe genelindeki camilerde mevlit programları düzenlendi.
Kent merkezindeki Reşadiye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an - ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi. Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek'in de katıldığı programda terör saldırılarında şehit olanlar için de dua edildi.

Şehit Saldırı 

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