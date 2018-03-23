Regaip Kandili - BALIKESİR Video

- Regaip Kandili dolayısıyla camide düzenlenen program - Camiden görüntü - Cami dışındaki cemaatten görüntü - Cami içindeki cemaatten görüntü - Namaz kılınmasıBALIKESİR - Regaip Kandili dolayısıyla Balıkesir 'de camilerde program düzenlendi. Balıkesir 'de camilere sığmayan cemaat avluda namazını kıldı.Kent merkezindeki Tarihi Zağnospaşa Camisi'nde düzenlenen mevlit programı, Kur'an tilaveti ile başladı. İlahilerin okunup duaların edildiği programda camide yer bulamayanlar avluda namazlarını kılabildi.Camiye gelenlere Karesi Belediyesi tarafından lokma dağıtılırken İl Müftülüğü tarafından da lokum ikram edildi.