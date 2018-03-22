Regaib Kandili - SİİRT

- Regaib Kandili - Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtılması ve tatlı ikramında bulunulmasıSİİRT (AA) - Siirt 'te, Regaib Kandili dolayısıyla program düzenlendi. İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi ile İl Müftülüğünce Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi'nde düzenlenen program, Kur'an - ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Türkçe, Kürtçe ve Arapça mevlit okundu, dua edildi.Kentteki camilerde gerçekleştirilen programların ardından belediye tarafından vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı ve tatlı ikramında bulunuldu.