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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Regaib Kandili Diyarbakır’da dualarla ihya edildi

Regaib Kandili Diyarbakır’da dualarla ihya edildi

Cami çevresinden görüntü

Benin Cami İmamı 

-Çevrede oturan aileler
-Camiden görüntü
-Cami girişinde dua edenler
-Cami içerisinde dua edenler
-Cami içerisinde namaz kılan vatandaşlar
-İmam tarafından hutbe okunması
-Mevlid-i Şerif okunması
-Konuşmalar
-Cami avlusundan görüntü

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii'nde İl Müftülüğü tarafından Regaib Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Cami ve çevresi geceyi dua ederek geçirmek isteyen vatandaşlarla doldu taştı. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Hz. Süleyman Camii’nde İl Müftülüğü tarafından Regaip Kandili münasebetiyle program düzenlendi.
Akşam namazının hemen ardından başlayan programda ilk olarak cami imamı tarafından Regaip Kandili’nin önemine ilişkin hutbe okundu. Hutbenin ardından Mevlid-i Şerif okundu. Cami çevresi doldu taştı Cami içerisi ve çevresi geceyi dua etmek isteyen ailelerle doldu, taştı. Aileler çocuklarıyla birlikte hem akşam yemeklerini yedi, hem de cami içerisinde dualar etti. Camiye gelen vatandaşlardan Remziye Şen, “Bugün geldik Hz. Süleyman Camii’ne dua etmeye. Bugün çok güzel bir gündür. Üç ayların başıdır. Allah hepimize hayırlı kapılar açsın” dedi.
Camiye gelen bir diğer vatandaş Gülcan Yılmaz ise, dua etmek için geldiklerini ve hayırlısını dilediklerini ifade etti.

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