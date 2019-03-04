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04 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Refüjü aşan otomobil araçlara çarptı - İSTANBUL

Refüjü aşan otomobil araçlara çarptı - İSTANBUL

- Kaza yerinden görüntülerRefüjü aşan otomobil araçlara çarptı - Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandıİSTANBUL (AA) - Esenler'de meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mahmutbey Habibler yolundan İSTOÇ istikametine gitmekte olan Mehmet Dereli, kullandığı 55 SJ 393 plakalı otomobilin kontrolünü kaybetti.Kontrolden çıkan otomobil refüjü geçerek, önce bir kamyona daha sonra da bir minibüse çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Dereli, araçtaki Emre Karasungur, Enes Karasungur ve Yusuf Dereli yaralandı.Olay yerine gelen ambulansla yaralılar hastaneye kaldırılırken, Yusuf Dereli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle trafik Sultangazi istikametinde durma noktasına gelirken, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Hastane Trafik Kazası Trol 

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