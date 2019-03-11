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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Refüje çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

Refüje çarpan otomobil ters döndü: 2 yaralı

kaza yapan otomobilden detay

Polis Bild Polis Ekipleri Direksiyon Trol 

-itfaiye ekiplerinin çalışması
-polis ekiplerinin çalışması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da refüje çarparak takla atan ve ters dönüp duran otomobilde, 2 kişi yaralandı. Kaza,merkeze bağlı Üniversite Mahallesi Gazi Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 DG 264 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atıp ters dönen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri aracı her ihtimale karşı kontrol ederken, polis ekipleri de inceleme yaptı.
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