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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - ADANA

Refüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı - ADANA

- Olay yerinden detaylar - Yaralanan sürücüden detayRefüje çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Çukurova ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak yaralanan motosiklet sürücüsü tedavi altına alındı.Turgut Özal Bulvarı İller Bankası Kavşağı'nda Berkay Pasat'ın kullandığı 34 UA 0397 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.Yaklaşık 5 metre sürüklenen motosiklet kaldırıma çarparak dururken, motosiklet sürücüsü Pasat yaralandı.Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Pasat'ı hastaneye kaldırdı.İncelemenin ardından motosiklet olay yerinden kaldırıldı.

İlk Müdahale Hastane Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

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