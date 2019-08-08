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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Refuje çarpan araç takla atarak karşı şeritteki aracın üstüne düştü

Refuje çarpan araç takla atarak karşı şeritteki aracın üstüne düştü

Olay yerinden detay

Polis Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Trol 

-Röportaj
-Detay

( İSTANBUL )- Sancaktepe’de korkunç kaza İSTANBUL

- Sancaktepe Osmangazi caddesi üzerinde yaşanan kazada orta refüje çarparak takla attarak karşı yönden gelen aracın üstüne düştü. Kaza saat 23:45 sularında yaşandı. Süratli bir şekilde giden 34 HY 7205 plakalı araçın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Çarma sonucu havada takla atan araç karşı yönden gelen Hakan Alparslan’ın kontrolündeki 06 YAZ 37 plakalı aracın üzerine düştü. Kaza sonucu takla atan 34 HY 720 plakalı aracın sürücüsü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevkedildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince en yakın hastaneye sevkedildi. 06 YAZ 37 plakalı aracın sürücüsü Hakan Alparslan ise kazadan yara alamadan kurtuldu. Kazayı tanık olan Habib Morkoç “ araba karşıdan gelirken kaldırıma vurdu. Araba havalandı. Havalanan araba siyah arabanın üzerine düştü. Kırmızıda beklerken gelen araba havalandı ve üzerine düştü. İki yaralı vardı. Beyaz aranadakiler yaralı” ifadelerini kullandı
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