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08 Şubat 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili Video

Refahiye’de taşımalı eğitime kar tatili Video

Havadan kar görüntüleri

Uçak Seferleri Kar Kalınlığı Taşımalı Eğitim Uçak Seferi Kar Yağışı 

-Erzincan ve Bayburt'tan kar kış görüntüleri
-Baca küreyenler, röportaj ve detaylar

( ERZİNCAN )-Erzincan’da havayolu ulaşımına rüzgar engeli ERZİNCAN

- Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimleri kar ve tipinin etkisi altına girdi. Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken kuvvetli rüzgar nedeniyle Erzincan’da 4 uçak seferi iptal edildi. Erzincan ve Bayburt’un yüksek kesimlerinde aralıklı kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yağışından dolayı Refahiye ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
İlçede kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı. Toprak damlı evlerde yaşayan vatandaşlar sabah saatlerinde kar küreme işine koyuldu. “Erzincan’da 4 uçak seferi iptal edildi” Havayolu ulaşımı da kuvvetli rüzgar nedeniyle aksadı. Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Erzincan, Ankara ve İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi. 4 uçak seferinde ise; 00.35 THY 7224 Sabiha Gökçen - İstanbul-Erzincan, 01.15 THY 7078 Ankara - Erzincan, 05.55 THY 7079 Erzincan - Ankara, 06.15 THY 7225 Erzincan - İstanbul-Sabiha Gökçen uçuşları yer aldı. Öte yandan etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle dünde bazı uçak seferleri iptal edilmişti.
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