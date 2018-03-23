Refah Sınır Kapısı 'geçici' olarak açıldı - GAZZE Haberi
Refah Sınır Kapısı "geçici" olarak açıldı - GAZZE
: - Refah Sınır Kapısından detay görüntüler - Sınırı kapısına gelen Filistinlilerin bekleyişinden detaylarGAZZE (AA) - Mısır makamları, İsrail ablukası altındaki Gazze 'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı "istisnai durumlar" için iki günlüğüne çift yönlü açtı.İstisnai durumlar için geçici süreyle açılan kapıdan otobüslerle Mısır tarafına geçişler başlarken, ticari mal yüklü tırlar da sınırdan geçerek Gazze Şeridi'ne ulaştı.Mısır resmi haber ajansının dün yayınlanan haberinde "Mısır yönetiminin Refah Sınır Kapısı'nı iki gün süreyle açacağı" belirtilmişti. Gazze Şeridi'ne giriş çıkışların yapıldığı 7 sınır kapısından Mısır'ın kontrolündeki Refah hariç 6'sı İsrail'in kontrolünde bulunuyor.Bu 6 kapıdan ticari amaçla kullanılan 4'ü Hamas'ın seçimleri kazanarak görevi devralmasının ardından Haziran 2007'de İsrail tarafından kapatılmıştı. Diğer iki kapıdan Beyt Hanun yabancı pasaport taşıyanlar, hasta ve iş adamlarının Batı Şeria'ya geçişi, Kerm Ebu Salim ise bazı ticari ürünlerin geçişi için kullanılıyor.