Red Bull 4. Uçuş Günü'ne tüm İstanbulluları davet ediyor İzle

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( İSTANBUL )- Red Bull’un Uçuş Günü tanıtımında hostesler ve pilotlar dikkat çekti İSTANBUL



- İstanbul’u 6 yıl aradan sonra kanatlar altına almaya hazırlanan 4. Red Bull Uçuş Günü, 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Red Bull hostesleri ve pilotları Kadıköy’de düzenledikleri tanıtımla İstanbulluları 4 Ağustos’ta unutulmayacak bir görsel şölene davet ediyor. Red Bull, 6 yıl aradan sonra tekrar İstanbul’u kanatlar altına almaya hazırlanıyor. Burcu Esmersoy ve Emre Karayel’in sunumunu yapacağı ve 35 takımın kıyasıya rekabet edeceği etkinlik, 4 Ağustos Pazar günü saat 11:00’da Caddebostan Plajında gerçekleşecek olan 4. Red Bull uçuş Günü etkinliğinin tanıtımı Kadıköy meydanında pilot ve hostes kostümlü kişiler tarafından yapıldı. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tanıtımda etkinliğin yeri ve zamanı hakkında bilgiler verildi.

Red Bull tanıtımını ilgiyle takip eden Aleyna Duran, “Bence çok güzeldi. Ben çok başarılı buldum. Kızlar da çok güzeldi. Beğenerek izledik. Ben Bodrum’dan geliyorum. Burada böyle şeyler görmek çok hoşumuza gidiyor, ilgi çekiyor” ifadelerini kullandı. Tanıtım etkinliğini takip eden bir başka isim olan Ahmet Gürbüz, “Çok ilginç buldum. Yürürken bir anda bir sürü hostes ve pilotun beraber gelmiş olması aslında çok ilgi çekiciydi. 4 Ağustos’u dört gözle bekliyorum diyebilirim. Bu tanıtım ilgi çekmek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Zaten nerede gezsem billboardlarını da gördüğüm için eminim ki bir sürü insan olayı merak ediyordur ve farklı bakış açısıyla burada küçük bir tanıtım düzenlendi.

Bence iyi bir metot. Bolca insanı çekecektir diye düşünüyorum” dedi.

Gerçekleşecek olan etkinlikte birbirinden farklı kostümler, el yapımı uçuş araçları ve eğlenceli sahne şovları ile 35 cesur takım, göklerin kahramanı olabilmek için birbirleri ile yarışacak. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’nin iş birliği ile düzenlenen etkinliği isteyen herkes ücretsiz olarak seyredebilecek. Yarışmacıların kendileri tasarladıkları uçuş araçları ile 6 metre yükseklikteki rampada hünerlerini sergileyecekler. Etkinlikte kazananları 9 kişiden oluşan bir jüri belirleyecek. Jüri koltuğunda oturan ünlü sunucu Müge Boz, oyuncu İbrahim Selim, Çukur dizisindeki rolüyle tanınan İlayda Alişan, profesyonel pilot Yağmur Sarıoğlu, Survivor şampiyonu Ogeday Girişken, havacılık dünyasının yakından tanıdığı uçak mühendisi Muhammed Yılmaz, Solotürk Kurucu Lideri Öğretmen Pilot Murat Keleş ve Red Bull sporcuları; Ayşe Begüm Onbaşı ile Kübra Dağlı olacak. Red Bull Uçuş Günü’nde jüriyi etkileyerek birinci olacak takım, ‘Pilotluk eğitimi’ ödülünü kazanacak. Organizasyonda ikinci olan takım Red Bull Air Race’i yerinde izleme ve Red Bull Air Race uçağı ile uçma, üçüncü olan takım ise Salzburg Hangar-7’de Flying Bulls ile uçuş deneyimi şansına kavuşacak. Tasarladıkları insan gücüyle çalışan uçuş aracı ile en uzağa uçmayı başaran takım ise dünya turu bileti özel ödülünün sahibi olacak.

