Raylı çekicinin çarptığı yaya öldü - BURDUR

- Kaza yerinden görüntü - Raylı çekiciden görüntü - Olay yeri inceleme ekibinden ve çalışmalardan görüntü - Kazada hayatını kaybeden kadının yakınlarından görüntü - Hastaneden görüntü Burdur 'da raylı çekicinin çarptığı yaya öldüBURDUR (AA) - Burdur 'da raylı çekicinin çarptığı yaya hayatını kaybetti.Operatör S.K. idaresindeki raylı çekici, Şirinevler Mahallesi'nde raylardan yolun karşısına geçmeye çalışan Hacer Öncü'ye (48) çarptı.İhbar üzerine olay yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesine kaldırılan Öncü, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.Acı haberi alan Öncü'nün yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Çekicinin operatörü gözaltına alındı.
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