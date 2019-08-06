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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Raylara sıkışan atı itfaiye kurtardı - SİVAS

Raylara sıkışan atı itfaiye kurtardı - SİVAS

- Raylara sıkışan atı kurtarma çalışmasından detayRaylara sıkışan atı itfaiye kurtardıSİVAS (AA) - Sivas 'ta raylara sıkışan at, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi karşısındaki tren rayları ile korkuluklar arasına sıkışan atı gören vatandaşlar, durumu Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.Olay yerine gelen ekipler, uzun süren çalışmanın ardından atı kurtardı.Sahipsiz at, daha sonra yaşam alanına salıverildi.

Korkuluk Tren Rayları 

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