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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

- Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

-Olay yerinden görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Hemzemin Geçit Güvenlik Önlemi Tren Rayları Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 


- Ankara’nın Polatlı ilçesinde iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarına düşen bir kadın, trenin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay, Ankara’nın Polatlı ilçesi Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir kadın hemzemin geçitten geçtiği sırada, iddiaya göre dengesini kaybedip tren raylarının üzerine düştü. Raylara düşen kişi, o sırada ray üzerinde seyreden ve Polatlı’dan Eskişehir istikametine giden yolcu treninin altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de raylara düşen kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis, olaya ilişkin inceleme başlattı. (BST-
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