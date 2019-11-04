Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

( ANKARA )- MSB: “Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı” ANKARA
- Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasını, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek hastaneye tedavisine başlandığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : “Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı.” Kanser hastasının ailesi, Türk askerine şükranlarını bildirdi. (MKM-
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