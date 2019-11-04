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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

Rasulaynlı kanser hastası, Türk askerlerin kontrolünde zırhlı araçla Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne sevk edildi

https://twitter.com/tcsavunma/status/1191354783518597121

( ANKARA )- MSB: “Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı” ANKARA

Zırhlı Araç Hastane Bild Twitter Trol 


- Milli Savunma Bakanlığı Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastasını, Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek hastaneye tedavisine başlandığı bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi : “Rasulayn’da tespit edilen ve tedaviye ihtiyacı olan Suriyeli bir kanser hastası, Tabip Personelimizin kontrolünde Ceylan Pınar Devlet Hastanesi’ne nakledilerek tedavisine başlandı.” Kanser hastasının ailesi, Türk askerine şükranlarını bildirdi. (MKM-
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