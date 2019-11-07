- Rasulayn Hastanesi patlayıcı tuzaklarından temizlendi

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( RASULAYN )- Terörden arındırılan Rasulayn'a 30 bin sivil döndü RASULAYN



- Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Rasulayn'a 30 bin sivil dönüş yaptı. Odalarında ve bahçesinde el yapımı patlayıcıların tuzaklandığı Rasulayn Devlet Hastanesi, tuzaklardan temizlenerek yeniden hizmete açıldı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den temizlenen Suriye'nin Rasulayn kentinde hayat normale dönüyor. Terör örgütünün baskı ve sürgünleri nedeniyle kentten kaçan sivillerden 30 bini ülkelerine geri döndü. Geri dönüşler devam ederken uzun bir aradan sonra ülkelerine dönen Rasulaynlılar zarar görmüş evlerinde onarım, bakım ve temizlik çalışmalarına başladı.

Terör örgütünün izlerinin silindiği kentte Suriye Milli Ordusu birlikleri nöbet tutuyor. Hastane tuzaklardan temizlendi. Rasulayn kent merkezinde bulunan ve terör örgütünün bölgeden kaçarken patlayıcılar tuzakladığı hastanenin tamamı tuzaklardan temizlendi. Hastane odalarında ve bahçesinde tuzaklanan patlayıcılar tek tek belirlenerek kontrollü şekilde imha edildi. Bakım ve onarımı yapılan hastane, eksiklerin tamamlanmasının ardından yeniden faaliyete geçirildi.



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