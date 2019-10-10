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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor (3) - ŞANLIURFA Haberi

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor (3) - ŞANLIURFA Haberi

- Rasulayn'dan yükselen dumanlarBarış Pınarı Harekatı - Obüs atışlarıyla vurulmaya devam eden Rasulayn'dan dumanlar yükseliyorŞANLIURFA (AA) - Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında obüs atışlarıyla vurulan Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor.Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı yürütülen harekat kapsamında Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ve çevresinde bulunan terör mevzileri ateş altına alındı.Rasulayn'daki terör hedefleri aralıklarla obüs atışlarıyla vurulurken, bölgeden dumanların yükseldiği gözlendi.Bu arada, kentteki çatışma sesleri Ceylanpınar'dan duyuluyor.Öte yandan, terör örgütü mensuplarınca atılan 4 havan mermisi de Ceylanpınar ilçesindeki boş araziye düştü.

Çatışma Havan Mermisi Terör Örgütü Mermi Yükselen 

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