Rasulayn'da terör örgütüne ait tünel bulundu Haberi
- Tünelden görüntülerRasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu - Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama - tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit ettiANKARA (AA) - Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama - tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama - tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.
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