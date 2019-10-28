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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rasulayn'da terör örgütüne ait tünel bulundu Haberi

Rasulayn'da terör örgütüne ait tünel bulundu Haberi

- Tünelden görüntülerRasulayn'da terör örgüne ait tünel bulundu - Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama - tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit ettiANKARA (AA) - Suriye'nin Rasulayn bölgesinde arama - tarama faaliyetlerini sürdüren komandolar, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha buldu.Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bölgede arazi arama - tarama faaliyetlerine devam eden komandolar, terör örgütü PKK/YPG'nin tünellerinden birini daha tespit etti.Açıklamada tünele ait görüntüler de paylaşıldı.

Komando Dolar Gesi Terör Örgütü 

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