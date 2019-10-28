- Rasulayn’da terör örgütü YPG’ye ait yeni bir tünel tespit edildi



- Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.”



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