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28 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Rasulayn’da terör örgütü YPG’ye ait yeni bir tünel tespit edildi

- Rasulayn’da terör örgütü YPG’ye ait yeni bir tünel tespit edildi

tünelden detay

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Komando Bild Dolar Terör Örgütü 


- Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı harekatı kapsamında Rasulayn’da devam eden arama-tarama faaliyetleri sırasında terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit edildiğini bildirdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Rasulayn’da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG’ye ait yeni bir tünel daha tespit etti.”
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