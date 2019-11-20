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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
- Rasulayn'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

- Rasulayn'da mayın temizleme çalışmaları sürüyor

Mayınların temizlenmesi

Terör Örgütü Trol 

-Arama tarama çalışmaları
-Mayınların kontrollü patlatılması

( RASULAYN ) RASULAYN

- Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Rasulayn'ın Tel Tamer köyünde güven tesis edilirken, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tuzaklı bomba ve mayınları temizledi. Rasulayn'da terör örgütü YPG/PKK tarafından yerleştirilen mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından Rasulayn'ın Tel Tamer köyünde YPG/PKK'nın yerleştiği mayın ve el yapımı patlayıcı bulundu. Tel Tamer kasabasının terör örgütlerinin yerleştiği mayınlar SMO askerleri tarafından temizlendi. Mayınların büyük bir kısmı sivillerin evlerinde bulundu. Mayınların bir kısmı ise kontrollü patlamalarla etkisiz hale getirildi.

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