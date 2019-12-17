Rasulayn'da doğan bebeğe 'Barış' adı verildi - RASULAYN
Rasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildi - RASULAYN - Barış Pınarı Harekatı Bölgesi - Barış bebek ve annesinden detay görüntüler - Barış bebeğin anneanesi ve annesi ile röpartajRasulayn'da doğan bebeğe "Barış" adı verildiANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'ndeki Rasulayn'da huzur ve güven ortamında doğan bebeğe "Barış" isminin verildiğini bildirdi.Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Kısa süre önce dünyaya gelen 'Pınar' bebeğimizden sonra 'Barış' bebeğimiz de dünyaya gözlerini açtı. Rasulayn'da doğum yapan Cuheyna kardeşimiz, Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı kavuştukları huzur ve güven ortamına atfen oğluna 'Barış' ismini verdi."
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