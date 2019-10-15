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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor

Rasulayn'da çatışma sesleri yükselmeye devam ediyor

dumanlar

Çatışma Terör Örgütü 

-çatışma sesleri

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Barış Pınarı Harekatı'nın yürütüldüğü Suriye'nin Rasulayn kentinde öğlen saatlerinde çatışmalar şiddetlendi. Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/PYD'nin mevzileri yoğun ateş altına alındı.Türkiye'nin Güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın 7 gününde, Rasulayn meskun mahallinde çatışmalar sürüyor. Öğlen saatlerinde bölgeden yoğun çatışma sesleri yükselirken, Türk topçu bataryaları ve obüsler tarafından bölgedeki terör örgütü PKK/YPG hedefleri yoğun ateş altına alındı. Belirlenen hedefler ve mevziler yapılan atışlarla yerle bir ediliyor. Bölgeden yoğun dumanlar yükseliyor.
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