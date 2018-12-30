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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı - BURSA

Rastgele ateş açan kişi gözaltına alındı - BURSA

- Şüphelinin gözaltına alınması - Olay yerinden detaylarBURSA (AA) - Bursa 'nın merkez Yıldırım ilçesinde rastgele sokağa pompalı tüfekle ateş açan kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, Baruthane Mahallesi 5. Ay Sokak'ta, Yaşar G. (40), yalnız yaşadığı evinin penceresinden henüz belirlenemeyen bir sebeple tehdit ve hareketlerde bulunup pompalı tüfekle ateş açtı.Durumun bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Yaşar G, ekiplerin ihtarlarına rağmen teslim olmayınca devreye müzakereci polisler girdi.İkna çabalarının ardından teslim olan Yaşar G. gözaltına alındı.

Polis Bild Müzakere Pompalı Tüfek 

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