Rapunzel hastası minik Dua’nın midesinden çıkanlar doktorları bile şaşırttı

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( İZMİR )- Kusuyordu, yemek yiyemiyordu, ameliyat edildi- Rapunzel hastası minik Dua’nın midesinden saç, iğneler ve plastik çıktı İZMİR



- Saçlarını ve çevresindeki küçük cisimleri yutan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba'nın ameliyatla midesinden; saç kılı, plastik, metal, iğne gibi materyaller çıktı. Büyük kitle ince bağırsakları tıkarken, küçük çocuğun bu cisimleri yuttuğu sürekli kusmasından ve yemek yiyememesinden ortaya çıktı. Libya’da yaşayan 11 yaşındaki Rapunzel hastası Libyalı Dua Abdrabba da, birkaç yıl önce Rett Sendromu’na bağlı Rapunzel Hastalığı gelişti. Saçlarını, yakınındaki her türlü cismi istemsiz bir şekilde yemeye başlayan Dua, rahatsızlanmasına rağmen yemeye devam etti. Küçük kız, hastalığının ilerleyen evresinde ise kusmaya ve yemek yiyememeye başladı.

Türkiye'ye gelen aile, bu rahatsızlık üzerine kızlarını İzmir'deki bir hastaneye götürdü. Özel Medifema Hastanesi’ne getirilen küçük kız hemen tedavi altına alındı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz, Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hidayet Çatal tarafından ortak takip edilen Dua’nın çekilen tomografi filminde midesinde bir kitle tespit edildi. Doktorlar bile şaşırdı; ameliyattan sonrada saçlarını yiyebilir diye kesildi Beslenmesi bozulan, kusmaları kesilmeyen kız için acil ameliyat kararı verildi.

Dr. Çatal ve ekibi tarafından gerçekleştirilen ameliyatta hastadan mide şeklini almış içerisinde; kıl, iplik ve iğnelerin yer aldığı bir kitle çıkartıldı. Başarılı geçen operasyonun ardından Dua serviste tedavi altına alındı. Servise alınan Dua’nın saçları önlem amacıyla kısacak kesildi. Annesi Annesi Hamedah Abdrabba, kızını sağlığına kavuşturan Türk doktorlarına teşekkür etti. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Görkem Astarcıoğlu, "Karın ağrısı ile başlayan, zeka geriliği olan çocuklarda; saç, yabancı cisim, kağıt ve çöp yeme sonucu mideyi kaplayan kitleler oluşabiliyor. Bu küçük hastamız da benzer şikayetlerle hastanemize başvurdu. Çekilen tomografi filminde midesinde yabancı cisim olduğunu fark ettik" dedi.

Nöroloji Uzmanı Turan Poyraz, hastanın Rett Senderomu’na bağlı Rapunzel Sendromu’na yakalandığını tespit ettiklerini belirterek, "Bu rahatsızlık saç yeme hastalığına (trikofaji) yol açıyor. Rapunzel hastası çocuklar sürekli bir şeyler yemeye çalışır. Saçını, çevresindeki şeyleri yemeye çalışır. Yedikleri maddeler midede birikir. Mideyi tıkadıkça normal beslenmesi bozulmaya başlar. Bulantı ve kusma atakları, kilo kaybı, iştahsızlık oluşur. Yediği tüm materyaller, mide içeriğinin tamamını kaplar ve mide şeklini alır. Ameliyat sonrasında hastanın midesinden mide şeklini alan bir materyal çıkarttık. Tabi çocuğu korumazsak hastalık tekrarlar. Hekimlerin yanı sıra ailenin farkındalığını artırmak önemli. Çocuğun etrafında yünlü, tüylü, küçük objeler bırakılmaması gerekiyor" diye konuştu.

"Çok uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor" Küçük hastanın saç kılı, plastik, metal, iğne gibi materyalleri yuttuğunu belirten Genel Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Hidayet Çatal, şöyle devam etti: "Hastamızı ameliyata aldık. Midenin şeklini alan kıl, iğne, iplik gibi maddeleri barındıran bir kitle çıkarttık. Kopan parçaların ince bağırsağı tıkadığını gördük. Bu bölgeleri de temizledik. Bu rahatsızlıklara sahip çocukların anne ve babalarına çok büyük görev düşüyor. Bu çocukların 7/24 takip edilmesi gerekiyor. Çok uyanık ve dikkatli olmak gerekiyor. Küçük hastamız sağlıklı şifa oldu."

