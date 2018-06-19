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19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Rapçi ‘Ezhel’ cezaevinden tahliye edildi

Rapçi ‘Ezhel’ cezaevinden tahliye edildi

Ezhel'in yakınlarının cezaevi önündeki bekleyişi

Uyuşturucu Cezaevleri Hapis İstemi Basın Açıklaması Basın Mensupları 

-cezaevinden çıkışı
-basın açıklaması
-sevenlerinin alkışları ve tezahüratları
-detaylar

( İSTANBUL )- Rapçi Ezhel: “Ben her zaman özgür bir şekilde kendimi ifade etmeye müziğimi yapmaya devam edeceğim” İSTANBUL

- Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle açılan davadan beraat eden. Cezaevi önünde açıklama yapan Rapçi Ezhel, “Ben her zaman özgür bir şekilde kendimi ifade etmeye müziğimi yapmaya devam edeceğim” dedi.
Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu, “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davadan beraat etti. Beraat kararının ardından rapçi Ezhel, Maltepe cezaevinden tahliye oldu. Rapçi Ezhel'i cezaevi önünde çok sayıda yakını ve hayranı karşıladı. Hayranları Ezhel'i için uzun süre alkışladı. “Ben her zaman özgür bir şekilde kendimi ifade etmeye devam edeceğim” Sevenleriyle tek tek sarılan Ezhel, basın mensuplarına da açıklamada bulundu. Rapçi Ezhel, “Değişik bir deneyim oldu benim için cezaevlerini görmüş oldu. Yani ne diyebilirim ki zor yani. Bir sürü insan tanıdım. Benim açımdan eğitici bir deneyim oldu. Bundan sonraki hedefim aynı hızla devam etmek. Yani yaptığım şeyi yapmak. Cezaevleri inanılmaz kalabalık. Biz 28 kişilik koğuşta 45 kişiydik. Yeri geliyor yerlerde yatıyorduk. Tabi ki, içeride suçunun cezasını yatanlar var. bir yandan pırıl pırıl gençler var. Toplumdaki bir açığı gördüm diyebilirim. Sanat her zaman özgür bırakılması gereken bir şey, ben her zaman özgür bir şekilde kendimi ifade etmeye müziğimi yapmaya devam edeceğim. İçeride kısıtlı bir alan bol bol kitap okudum ama söz yazmayı dışarıya, stüdyoya bıraktım” dedi.

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