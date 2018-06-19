Rapçi ‘Ezhel’ beraat etti

-sanatçının adliye önündeki sevenlerinden detay

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu, ilk celsede beraat etti. Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Anadolu 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Sercan İpekçioğlu katılırken, annesi Ulya Turgut, yakınları ve arkadaşları ile avukatı da salonda hazır bulundu. Kimlik tespiti yapılan sanık Sercan İpekçioğlu, lise mezunu olduğunu ve aylık 100 bin civarında geliri olduğunu söyledi.



"Muziplik olsun diye paylaştım" Savunması sorulan sanık, “Ankara’da bir arkadaşımın giyim mağazasına arada bir giderim. Burada otururken bahçede bitki gördüm. Hint keneviri bitkisi olduğunu anladık, söktük. O ara aklıma bu bitkiyle resim çekinmek geldi, resim çekindim altına da eski bir şarkı sözü olan Selahattin Özdemir’in esrar perdesi yazdım ve bunu muziplik olsun diye paylaştım. ‘Geceler’ isimli parçamda ise gecenin karanlığından ve gizeminden bahsediyorum. Bunu edebi anlamda sanatsal faaliyet kapsamında Türkiye’de çekilecek olan bir diziye müzik olarak yaptım" dedi.

"Eserlerim tamamen hayal ürünümdür" Uyuşturucu madde kullanmaya özendirici kastı olmadığını kaydeden sanık, "Ayrıca ‘Yarınımız yok’ isimli parçamda ben uyuşturucunun zararlarını anlattım. Kullanıldığı taktirde ölüme neden olduğu temasını işledim suç işleme kastıyla hareket etmedim, eserlerim tamamen benim hayal ürünümdür. Suçsuzum beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Bunun üzerine söz alan sanık avukatı, iddianamede iki eylemden bahsedildiğini belirterek, “Biri espri oldun diye paylaşılmış bir fotoğraf ve geceler isimli fantastik bir vampir hikayesidir. İddianamede düzenlenen eylemin yaptırımı ağırdır. Sanık üzerine atılı suçu işlememiştir. Beraatine ve tahliyesine karar verilmesini talep ederim” ifadelerini kullandı. Sanık son sözünde, beraatini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme, sanığın suç işleme kastıyla hareket etmediğini kaydederek beraatine hükmetti.

