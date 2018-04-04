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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
'Rampage: Büyük Yıkım' filmi 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak - İSTANBUL

'Rampage: Büyük Yıkım' filmi 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak - İSTANBUL

"Rampage: Büyük Yıkım" filmi 13 Nisan'da izleyiciyle buluşacak - İSTANBUL - Filmin fragmanİSTANBUL (AA) - Başrolde ABD'li oyuncu Dwayne Johnson'ın rol aldığı "Rampage: Büyük Yıkım", 13 Nisan'da vizyona girecek.Yönetmenliğini Brad Peyton'ın üstlendiği filmin senaryosunu Ryan Engle, Carlton Cuse Ryan J. Condal ve Adam Sztykiel, hikayesini ise Rampage oyunundan esinlenerek Ryan Engle kaleme aldı.Naomie Harris, Malin Akerman, Jake Lacy, Joe Manganiello ve Jeffrey Dean Morgan'ın da oyuncu kadrosunda yer aldığı aksiyon ve macera türündeki filmin konusu kısaca şöyle:"Primatolog Davis Okoye, doğumundan beri bakımıyla ilgilendiği, sarsılmaz bir bağ kurduğu inanılmaz zeki, gümüş sırtlı gorili George'u herkesten uzak tutmuştur. Ama bir düzenbazın genetik deneyi bu tatlı maymunu hırçın ve devasa bir boyuta dönüştürmüştür. Daha kötüsü buna benzer değişime uğramış yeni hayvanlar da keşfedilmiştir. Bu değişime uğramış yırtıcı hayvanlar Kuzey Amerika'nın içine kadar gelerek ve karşılarına çıkan her şeyi yok etmektedir. Okoye, itibar görmeyen bir genetik mühendisiyle birlikte çalışarak bir panzehirle hem dünyayı hem de en yakın arkadaşını kurtarmak için mücadele eder."

Bağ Kur Genetik Panzehir Fragman Düzenbaz 

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