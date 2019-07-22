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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi İzle

Rami Kışlası’ndaki son durum havadan görüntülendi İzle

drone görüntüsü

Restorasyon Alışveriş Kütüphane Ziyaretçiler Kışla 

-İşçilerin çatı iskeletini yapması
-Detaylar

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Türkiye’nin en büyük Kütüphanesi olacak Rami kışlasında devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Çalışmaları devam eden kışlanın inşaatında gelinen kısım havadan görüntülendi. 1960’lı yıllarda ordunun terk ettiği ve uzun müddet bakımsız kalan Eyüpsultan’daki tarihi Rami Kışlası'nın restorasyon çalışmaları hızla sürüyor. Havadan görüntülenen yapının Rami Kışlası Caddesine bakan kısmında kaba inşaatın bittiği görülüyor. İç kısımlarında işçiler çatı iskeleti oluştururken daha sonra iskeleti tamamlanan çatıların ise izolasyon kaplamaları yapılıyor. Bir yandan molozlar iş makineleri ile alandan döküm sahasına götürülürken bir yandan da işçiler tarafından duvarlar tuğlalar ile örülüyor. Sultan III. Mustafa devrinde yapılan İstanbul’daki tarihî Rami Kışlası tamamlandığında 220 bin metrekarelik kullanım sahasıyla Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olacak. “Rami Kitap ve Kütüphanesi Vadisi” adını taşıyacak yerin ilk safhada yedi milyon kitaba ev sahipliği yapması planlanıyor. Rami Kitap ve Kültür Vadisi’nde “çocuk”, “sanat” gibi tematik kütüphaneler de yer alacak. Müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ve 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren restorasyon çalışmaları tamamlandığında, 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 tır olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak. 250 senelik geçmişi olan Rami Topçu Kışlası'nın arşivlerdeki adı 'Rami Çiftliği Kışlası'. Yapı II. Mahmud döneminde 1826-1828 tarihleri arasında yenilendi. 1960'lı yıllarda ordunun terk ettiği kışla uzun zaman bakımsız kaldı. 80'li yıllarda ise İstanbul Büyük Şehir Belediyesine devredildi.
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