Rami Kışlası'nda ikinci etapta çalışmalarının yüzde 80’den fazlası tamamlandı Haberi



- Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin oluşturulacağı 250 yıllık tarihi Rami Kışlası'na giderek incelemelerde bulundu. İkinci etapta çalışmaların yüzde 80’den fazlasının bitirildiği Kışla’da üçüncü etap çalışmaları en kısa sürede başlayacak. Çalışmaları 2014 yılının 9. ayında başlayan kışla, bünyesinde barındırdığı müze, kütüphane ve 200 bin metrekarelik peyzaj düzenlemesiyle İstanbul'un en önemli odak noktalarından biri olmaya aday gösteriliyor. Proje kapsamında, tarihi binanın yeri, boyutları, ulaşılabilirliği, müze programına uygunluğu göz önünde bulundurularak “Şehir Müzesi” olarak tasarlanan Rami Kışlasında ziyaretçilerin gezebileceği büyük bir avlu ve iç mekanlar da inşa ediliyor. Koridorlarla geçişlerin sağlanacağı avluda, sergi ve toplantı salonları ile gezi mekanları da yapılıyor. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Türkiye'nin en büyük kütüphanesinin oluşturulacağı 250 yıllık Rami Kışlası'na giderek incelemelerde bulundu. Başkan Deniz Köken’e, yapılan çalışmalar ve çalışmaların hangi safhada olduğu ile ilgili bir sunum yapıldı. İkinci etapta çalışmaların yüzde 80’den fazlası bitirildi Rami Kışlasındaki çalışmalar 4 etap halinde gerçekleştiriliyor. Hiçbir detay gözardı edilmeden büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmaların ilk etabında, yapıda bulunan 2, 3 ve 4 nolu ana kolun, çatı da dahil olmak üzere inşaatı tamamlandı. İkinci etapta ise çalışmaların yüzde 80’den fazlası bitirildi. İkinci etapta gerçekleştirilen çalışmalarda 5 nolu ana kol, L2 ve L3 yapıları, çatıları dahil, yapısal anlamda tamamlandı. İkinci etabın bitmesinin ardından üçüncü etap çalışmalar da en kısa sürede başlayacak. Üçüncü ve dördüncü etapta teşhir ve tanzim çalışmaları yapılacak ve tamamlanmış olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul’un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi beklenen Rami Kışlasında milyonlarca kitap okurların istifadesine sunulacak. 200 dönümlük peyzaj düzenlemesi Türkiye'nin tarihini gözler önüne serecek bir 'Şehir Müzesi' olarak hizmete alınacak kışlada ayrıca yaklaşık 10 milyon kitap kapasiteli dev bir kütüphanenin kurulması planlanıyor. Kışlanın avlusunda ise sergi salonları ve gezi mekanlarının yer alması planlanıyor. Ziyaretçiler için kafelerden kitapçılara, hediyelik eşya dükkanlarından geleneksel el sanatlarının yapımı, tanıtımına ve satışının yapıldığı alanlara kadar birçok atölye de alanda bulunacak. 250 yıllık geçmişi olan ve müze, kütüphane, restoranlar, alışveriş mekanları ile 200 dönümlük peyzaj düzenlemesini içeren kışladaki restorasyon çalışmaları tamamlandığında 990 toptancı dükkanı, banka ve restoranlardan oluşan 120 ticari mekana ev sahipliği yapmış olacak. Ayrıca ziyaretçiler için 541 araçlık kapalı, 634 araçlık açık, 65 TIR olmak üzere toplam bin 240 araçlık otopark da yer alacak. Rami Kışlası’nın 250 yıllık bir geçmişi 1980’in başlarına kadar TSK’nın kullanımında olan Rami Kışlasının 250 yıllık bir geçmişi var. Kışla ilk olarak 1757-1774 yılları arasında 3. Mustafa döneminde yapıldı. Daha sonra 2. Mahmud 1828-1829 yılları arasında kışlayı yenileyip büyüttü. Yeniçeri ocağını kaldıran 2. Mahmud, yerine kurduğu Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusunu bu kışlaya yerleştirdi ve kışla, Asakir-i Mansure-i Muhammediye Kışlası (Hz. Muhammed’in yardım edilmiş askerlerinin kışlası) adını aldı. 1836’da Mühendishane öğrencileri buraya taşınınca kışlanın adı bu kez Fünun-ı Harbiye-i Mansure olarak anılmaya başlandı. Cumhuriyet döneminde de orduya hizmet veren Rami Kışlası 1980’li yılların başlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesine, dinlenme alanı yapılmak şartıyla devredildi. Bunun için çeşitli projeler hazırlansa da, hayata geçirilemedi ve kışla gıda toptancılarına tahsis edildi. Kışla uzun süre toptancılar tarafından kullanıldı. Son olarak ise müze ve kütüphane yapılmak üzere restorasyonu devam eden Rami Kışlası, başta İstanbul ve Türkiye olmak üzere dünyanın cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. (EG-NSO-Y)



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