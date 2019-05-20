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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Ramazan zurnacısından Müslüm Gürses isteği

Ramazan zurnacısından Müslüm Gürses isteği

-Ramazan davulcusu ve zurnacısının Müslüm Gürses çalması

Sosyal Medya Sahur İlginç Görüntü 

--Zurnacı ile röp
--Detaylar

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta gençler Ramazan davulcusu ve zurnacısından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istedi, geri çevrilmeyen bu istek ortaya ilginç görüntüler çıkarttı. Sivas’ta bir çok ilden farklı olarak Ramazan ayında sahur vakti davulcular ile birlikte zurnacılar da sokak aralarında gezerek Sivaslıları sahur için uyandırıyor. Davul ile zurna birleşince isteklerde beraberinde geliyor. Sivas’ta geçtiğimiz yıllarda Ramazan davulcu ve zurnacılarından genelde Sivas türkülerini çalmalarını isterken bu yıl gelen istekler ve istenen parça türleri de arttı. Sivas’ın Yahyabey mahallesinde gençler sahur vakti zurna çalan Rahmi Uyanık ve davulcu arkadaşlarından Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ isimli parçasını çalmalarını istediler. Gençlerin bu talebi geri çevrilmedi. Ramazan davul ve zurnacıları mahallede adeta mini bir Gürses konseri verdi. Ortala çıkar ilginç görüntüler sosyal medyada da dikkat çekti. İstekler arttı Yaklaşık 15 yıldır zurna çaldığını belirten Rahman Uyanık, bir çok ilde Ramazanda sadece davul çalınır. Sivas’ta ise davul ve zurna birlikte çalınıyor. Böyle olunca uyanan hemşerilerimizden istekler de geliyor. Geçtiğimiz yıllarda genelde Sivas türküleri istenirdi. Bu yıl genç bir arkadaşımız Müslüm Gürses’ten bir parça istedi. Onu kırmadık. Ancak bunu sosyal medyada paylaşmış. Bu paylaşımdan sonra istekler arttı. Bizde istekleri geri çevirmemeye çalışıyoruz” dedi.

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