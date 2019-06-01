Ramazan panayırı geçmiş Ramazanları aratmıyor

-Çocuklara balon dağıtılması

-Pamuklu şeker yiyen çocuklar

-Sema gösterileri

-Karagöz-Hacivat gösterileri

-Gösterileri izleyen çocuklar

-Panayıra katılan kalabalık

-Müziğe eşlik etmeleri

-Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın görüntüsü

-Yılmaz'ın açıklamaları



( MERSİN )- Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin Ramazan panayırı yoğun ilgi görüyor MERSİN



- Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi'nin Ramazan panayırı yoğun ilgi görüyor. İlahilerin okunup, sema gösterilerinin yapıldığı panayırda Ramazan iklimine uygun olarak düzenlenen etkinlikler geçmiş Ramazanları aratmadı. Ramazan panayırında tasavvuf müziğinden Karagöz-Hacivat, meddah ve tahta bacak gösterilerine kadar birçok etkinlik düzenlenerek 7’den 70’e herkesin dolu dolu bir Ramazan geçirmesi sağlandı. Ramazan panayırına katılan mahalle sakinleri ise Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz’a teşekkür ederek iyi dileklerde bulundu. Yaşlıların elini öperek hayır dualarını alan Başkan Yılmaz, kurulan panayırda çocuklarla da yakından ilgilenerek, eğlencelerine ortak oldu. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Yılmaz, isteyen herkesle de fotoğraf çektirip sohbet etme imkanı buldu. Vatandaşın sevgi ve ilgi göstermesinden memnun olduğunu ifade eden Yılmaz, mübarek Ramazan ayı sonrasında da sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam edeceğini söyledi.



Bu gibi etkinlikler düzenleyerek vatandaşla bir araya gelmeye devam edeceğinin altını çizen Yılmaz, “Ramazan ayı toplumsal dayanışma, paylaşma, birlik ve beraberlik ayıdır. Ramazan ayının manevi atmosferini her gün farklı bir mahallemizde düzenlediğimiz iftar sofrası ve Ramazan panayırımızda en yoğun bir şekilde hissettik. Birlik ve beraberliğimizin doruğa çıktığı bu etkinliğimize katılan tüm hemşehrilerime en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için var gücümüzle çalışacağız. Bu vesileyle tüm hemşehrilerimin Ramazan Bayramını kutlarım” dedi.

Yılmaz, Gözne Mahallesi’nde Gözne’yi Sevenler Derneği ile birlikte gerçekleştirdikleri iftar programına katkı sunan Dernek Başkanı Hayrettin Zengin’e ve yönetimine, Mahalle Muhtarı Şevket Taşkın ile iftar yemeklerini hazırlayan mahalle sakinlerine teşekkür etti. Emeği geçenlere plaket takdimi de yapılırken, Başkan Yılmaz, vatandaşlar arasında el birliğiyle yapılan iftarların ayrı bir değer taşıdığına dikkat çekerek, “Allah’ın izniyle birlik ve beraberlik içinde, güç birliğiyle yapamayacağımız, başaramayacağımız proje yok. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

