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18 Eylül 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ramazan Dede 60 yıldır köyün bakkalını işletiyor

Ramazan Dede 60 yıldır köyün bakkalını işletiyor

Ramazan Can'ın köyde bakkalın kapısının kilidini açarak içeri girmesi

Alışveriş Market Kuru Bakliyat Trol 

-Bakkalın içerisinden görüntüler
-Bakkala alışveriş yapmaya gelen bir müşteri
-Ramazan Can'ın müşterisi ile ilgilenmesi
-Ramazan Can ile bakkalın içerisinde röportaj
-Bakkalın önünde bir köylü vatandaş ile röportaj
-Bakkalın önü

( OSMANİYE -ÖZEL)- 86 yaşındaki Ramazan Can, 60 yıl önce köyde açtığı bakkal dükkanını hala ilk günkü heyecanla çalıştırmaya devam ediyor OSMANİYE

- Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Gafarlı köyünde 86 yaşındaki Ramazan Can 60 yıl önce açtığı bakkal dükkanını hala ilk günkü heyecanla işletiyor. İlçeye bağlı Gafarlı (Taşköprü) köyünde 60 yıldır köy meydanında bulunan bakkalın işletmeciliğini yapan 86 yaşındaki Ramazan Can ilerlemiş yaşına rağmen köyde mesleğini sürdürmeye devam ediyor. Ramazan dede henüz 26 yaşındayken askerlik hizmetini bitirip köyüne döndükten sonra ailesinin de desteği ile köy meydanına bakkal dükkanı açtı. O gün bugündür köyde bakkal işleten Ramazan Can, ilerlemiş yaşına rağmen köyde mesleğini sürdürüyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bakkala gelip kilidini açan Ramazan dede özenle rafları dizip kontrol ediyor ve müşterilerini bekliyor. Köy bakkalında hala satışların devam ettiğini ancak eski günleri de aradığını belirten Ramazan dede, 40-50 yıl önce bakkalına çevre köy ve mahallelerden dahi insanların alışveriş yapmaya geldiğini söyledi.

Başta gıda malzemeleri, kuru bakliyat, ev araç gereçleri olmak üzere işlettiği bakkalda köyde yaşayan bir insanın tüm ihtiyaçlarına cevap verecek malzemeler sattığını söyleyen Ramazan Can, eski dönemlerde at eyer takımı dahi sattığını belirterek kendisine “yok yok bakkal” dendiğini anlattı. Şehirlerde kurulan büyük market ve alışveriş mağazalarına karşın eski müşterilerinin hala kendisinden alışveriş yaptığını söyleyen Ramazan Can, “Eski günlerimizi tabi arıyoruz. Aramaz mıyız. Ancak hala müşterilerim var, hala bana gelip alışveriş yapıyorlar. Ben 60 yıldır köy bakkalı işletiyorum. Bakkalımda da bir evin ihtiyacı olan her şey mevcut. Ama eski işler bitti. Köyde 4-5 tane bakkal vardı hepsi kapattı gitti. Ben kaldım geriye. Birde çerçiler çıktı. Artık milletin evine kadar her türlü malzeme gidiyor” şeklinde konuştu.

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