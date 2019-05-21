Ramazan davulcusunu omuzlarda taşıdılar Video

-Apartmanların balkon ve camlarına çıkanların bozuk para atması

-İplerle aşağı sepetle sarkıtarak para gönderenler

-Davul zurnacıya konfetili sürpriz karşılama

-Davulcunun omuzlara alınması

-Kaldırımda halay çekerek eğlenmeleri

-Tokat Valisi Ozan Balcı’nın yoldan geçerken halay çekenleri görerek durması

-Davulcuya bahşiş vermesi

-Vali Ozan Balcı, röp

-Davulcu ve organizasyona katılanlarla röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ta Ramazan ayının 15. gününden itibaren bahşiş toplamaya başlayan Ramazan davulcusuna sürpriz karşılama yapılarak omuzlarda taşındı. Anadolu kentlerinden Tokat’ta, 11 ayın sultanı Ramazan ayında gelenekler yaşatılıyor. Sahurda davul çalarak oruç tutmak isteyenleri sahura kaldıran Ramazan davulcuları iftardan sonra bahşiş toplamak için mahallelerde kapı kapı geziyor. Behzat Bulvarı Akdeğirmen Mahallesinde ise 25 yıldır Ramazan aylarında davul çalan Mustafa Koçyiğit, bahşiş toplamaya çıktı. Davul ve zurnanın sesini duyarak balkon ve pencerelere çıkan vatandaşlardan kimi bozuk para attı, kimi iple aşağı sepet sarkıtarak bahşiş gönderdi. Davulcuya konfetili karşılama Ramazan davulcusu Mustafa Koçyiğit’e bahşiş toplayacağı gün eşilik eden zurnacı Servet Karataş'a mahalle sakinleri sürpriz karşılama yaptı. Konfetilerle karşılanan davulcu ‘En büyük davulcu bizim davulcu’ tezahüratları ile omuzlarda taşındı. Gençlerin omuzlarında davul çalmaya devam eden Koçyiğit, unutulmaz bir gece yaşadı. Daha sonra vatandaşlar kaldırım üzerinde davul zurna eşliğinde halay çekerek gönüllerince eğlendi. Ramazan davulcusu Mustafa Koçyiğit, eskiye nazaran işlerinde düşüş yaşadıklarını kaydetti.

Sürpriz karşılamadan dolayı mutlu olduğunu ifade eden Koçyiğit, bu Ramazan ayının kendisi için renkli geçtiğini söyledi.



Tokat Gönüllü Turizm Elçisi Fatma Esin Tuna, teknoloji ve yıllara direnen Ramazan davulcusu geleneğinin bugüne kadar gelebilen nadide kültürlerimizden birisi olduğunu söyledi.



Bu kültürü doyasıya yaşamak istediklerini ifade Tuna, “Ramazan denince insanların aklına Ramazan topu, Ramazan pidesi ve Ramazan Davulcusu geliyor. Biz de bu geleneği yaşatan herkese çok teşekkür ederiz, davulcularımıza da teşekkür ediyoruz” dedi.

Vali Balcı, bahşiş verdi İftar programından makam aracı ile dönen Tokat Valisi Ozan Balcı ile Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan kaldırımda halay çeken gençleri yoldan geçerken görerek durdu. Ramazan davulcusuna bahşiş veren Vali Balcı, gençlere kitap hediye etti. Vali Balcı, Tokat’ın tarihi ve doğasının yanı sıra kültürü ile Türkiye’nin seçkin şehirlerinden birisi olduğunu ifade ederek, “Tokat’ta Ramazan ayrı bir güzel geçiyor. Ramazan ayının 15. Gününden sonra davulcular bahşişlerini almaya başlıyor. Bende yoldan geçerken fark ederek bu güzelliği paylaşmak istedim. Bu tür kültürel özelliklere sahip çıkmak lazım. Bunlar milletleri millet yapan özelliklerdir, şehri şehir yapar. Kültürün gelecek nesillere aktarılması açısından önemlidir Güzel bir geleneği Tokat yaşatıyor, yaşatmaya da devam edilmeli” dedi.

Bir dondurmacının dondurma ikramını geri çevirmeye Vali Balcı, çocuklara ve davul zurna ekibine dondurma ikram etti.

