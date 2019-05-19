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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Ramazan davulcusu Müslüm Babadan çaldı Haberi

Ramazan davulcusu Müslüm Babadan çaldı Haberi

Ramazan davulcularının şarkı çalması

( SİVAS ) - Sivas’ta Ramazan davulcusu mahalleliyi, Müslüm Gürses’in “Hangimiz sevmedik” parçası ile uyandırdı SİVAS

Sosyal Medya Cep Telefonu 


- Sivas’ta Ramazan davulcusu mahalleliyi Müslüm Gürses’in “ Hangimiz sevmedik” parçası ile uyandırdı Sivas'ta Yayhabey Mahallesi'nde bir vatandaş Ramazan davulcusundan ilginç bir istekte bulundu. Ramazan davulcusundan Müslüm Gürses parçası olan “Hangimiz Sevmedik” parçasını çalmasını istedi. Vatandaşın talebini geri çevirmeyen Ramazan davulcusu zurna eşliğinde istek parçayı çaldı. O anları cep telefonu ile kaydeden vatandaş daha sonra bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi gördü.
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