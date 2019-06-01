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01 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ramazan Bayramı öncesinde havadan trafik denetimi

Ramazan Bayramı öncesinde havadan trafik denetimi

helikopterle havadan görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

Kırmızı Işık Araç Kullanmak Işık İhlali Trafik Denetimi Cep Telefonu 


- Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan Bayramı tedbirleri devam ediyor. Havadan yapılan trafik denetiminde cep telefonu ile konuşmak, kırmızı ışık ihlali gibi hatalardan dolayı 14 araca işlem yapıldı. Emniyet Müdürlüğünce Ramazan Bayramı tatili süresince vatandaşların yoğun trafikte huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak ve trafik kazalarını en aza indirmek amacıyla trafik tedbirleri alınıyor. Tedbirler kapsamında Antalya'da havadan helikopter ve drone ile trafik denetimi yapıldı. Denetimlerde 5 sürücüye cep telefonu ile konuşmaktan, 5 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden, 3 sürücüye yanlış şeritte seyir etmekten ve bir sürücüye de muayenesiz araç kullanmaktan toplam 14 araca cezai işlem uygulandı.
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