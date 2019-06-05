Ramazan Bayramı'nın 2. gününde korkutan yangın

-Evden dumanların çıkması

-Ekiplerin müdahalesi

-Yanan ev

-Çevredeki vatandaşlar

-Ekipler

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Göktürk’te alev alev yanan ev kullanılamaz hale geldi İSTANBUL



- Ramazan Bayramının 2'nci gününde Göktürk’te bulunan bir binanın üçüncü katındaki daire, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın ve vatandaşların panik hali cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi Can Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir binanın üçüncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Vatandaşların bayramı zehir olduİhbar üzerine olay yerine Kemerburgaz İtfaiye İstasyonu ve Şişli İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle sokaktaki bir araç ise hasar gördü. Yangın sonucunda yanan ev kullanılamaz hale gelirken, bina ise tamamen boşaltıldı. Yaşananlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırıyor.

