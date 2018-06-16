- Ramazan Bayramı’nda Türk Şehitleri Budapeşte’de Anıldı Haberi

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( BUDAPEŞTE ) - Ramazan Bayramı’nda Türk şehitleri Budapeşte’de anıldı BUDAPEŞTE



- Ramazan Bayramı’nda Türk şehitleri Budapeşte’de anıldı. Macaristan’da yaşayan Türk vatandaşları ve diğer ülke Müslümanları Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde başkent Budapeşte’deki 1’nci Dünya Savaşı Galiçya Cephesi Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek şehitler için Kur’an-ı Kerim ve dua okudular. 1’nci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nde yaralanarak o dönem Türkiye’nin müttefiki olan Macaristan’da tedavi gören ve hayatları sona eren 480 Türk askerinin yattığı şehitlikte gerçekleşen ziyarete, Macaristan Macar-Türk Ticaret Odası, Dünya Türk İş Konseyi (DEİK), Türk İslam ve Kültür Derneği, Macaristan yaşayan Anadolu Vakfı, Diyanet İşleri Macaristan Temsilciliği, Uluslararası Demokratlar Birliği (UİD) Macaristan temsilciliği olmak üzere kalabalık bir topluluk katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Macaristan Koordinatörü Hüseyin Ersoy şehitler için yaptığı duada, topraklarından binlerce kilometre uzaklıkta vatanları için hayatlarını kaybeden Türk askerlerini şükranla yad etmek için bayram günleri bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Okunan duaların ardından hep birlikte anıt önünde hatıra fotoğrafı çekildi. İHA muhabirine konuşan DEİK Avrupa Komisyonu Üyesi Fadıl Başar, mübarek Ramazan’ı bitirmenin coşkusuyla beraber bayramın sevincini yaşadıklarını, Macaristan’da yaşayan Türkler ve Müslümanların geleneksel olarak Galiçya Cephesi Şehitliği’ni ve arkasından Müslüman Türk mezarlığını ziyaret ettiklerini söyledi.



Başar, ‘‘Şu an içinde bulunduğumuz bayramın bütün dünyaya barış ve huzur getirmesini diliyorum’’ diye sözlerini tamamladı.

