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05 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Ramazan Bayramı’nda dostluk mesajları

Ramazan Bayramı’nda dostluk mesajları

toplantıdan görüntü

Atmosfer Beraberlik Toplantı Bayram Coşkusu Bayramlaşma 

-Aktaş'ın konuşması
-Hakan Çavuşoğlu'nun konuşması
-konuşmalar
-bayramlaşmadan görüntü
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nda gerçekleştirilen bayramlaşma programlarına katılarak; birlik, beraberlik, huzur ve dayanışma mesajları verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde iki ayrı derneğin bayramlaşma programlarına katıldı.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ve AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman’ın da katıldığı programlar, keyifli ve huzurlu anlara imza atarken, aynı zamanda bayram coşkusunu da pekiştirdi. Ramazan’ın huzuru Bursa’yı sardı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültürpark’ta vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan’ın Bursa’da huzurlu bir atmosferde yaşandığına değinen Aktaş, farklı coğrafyalarda ve Balkanlarda iftarlar yapıldığını hatırlattı. Başkan Aktaş, vatandaşların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, “Ramazan ayını tüm güzellikleriyle geride bıraktık. İftar ve sahur sofraları, erzak dağıtımları yapıldı. Bayramlar, dostların kucaklaştığı, keyifli sohbetlerin yapıldığı en nadide günlerdendir. Ramazan Bayramı da birliğimizin, beraberliğimizin ve dayanışmanın pekişmesine, huzurun ve barışın artmasına vesile olsun” diye konuştu.
Başkan Aktaş, Bursa için çalışmanın önemine değinerek, “Daha güzel günleri hep beraber yaşayacağız. Samimiyetle çalışalım, gayret edelim. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” dedi.
TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu da son yıllarda Türkiye’nin çok önemli mesafe aldığını belirterek, birlik ve beraberliğin değerine vurgu yaptı. Programlar, bayram tebrikleriyle sona erdi.
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