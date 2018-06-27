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27 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Ramazan bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 2 bini Türkiye'ye döndü

Ramazan bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerden 2 bini Türkiye'ye döndü

Suriyelilerin geçişlerinden görüntüler

Parmak Polis Parmak İzi Bild Trol 

-Gümrük yetkililerinin kontrolleri
-Otobüsten inen Suriyeliler
-Türkiye’ye gelen Suriyeliler
-Suriyelilerin geçişleri
-Öncüpınar Sınır Kapısı cephe görüntüsü

( KİLİS -HD) KİLİS

- Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerden 2 bini Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye giriş yaptı. 18 Mayıs - 13 Haziran arasında Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis'e gelen 52 bin 114 Suriyeli, Ramazan Bayramı için ülkesine gitmişti. Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşü dün başlarken, şu ana kadar 2 bin Suriyeli dönüş yaptı. Suriyelilerin dönüşü nedeniyle Babul Selam Sınır Kapısı'nda yoğunluk yaşandığı öğrenildi. Babul Selam Sınır Kapısı'nın ardından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, Göç İdaresi ile pasaport polisi tarafından işlemlerinin yapılmasıyla Türkiye'ye giriş yapıyor. Suriyeliler Türkiye’ye gelirken Göç İdaresinin parmak izi okutma sisteminden geçiyor. Gümrük mevzuatına aykırı eşyaların Türkiye’ye girmesine izin verilmediği bildirildi.

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