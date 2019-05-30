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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin sayısı 17 bini aştı

Ramazan Bayramı için giden Suriyelilerin sayısı 17 bini aştı

çadırlarda bekleyen Suriyeliler

Gümrük Muhafaza Ekipleri Polis Gümrük Muhafaza Güvenlik Güçleri Trol 

-işlemleri yapılan Suriyeliler
-aşıları yapılan çocuklar
-röportaj
-Suriyelilerin ülkelerine gruplar halinde gitmeleri

( KİLİS ) - Vatan özlemi sıcak dinlemiyor KİLİS

- Türkiye’nin dört bir tarafından Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler, 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen Ramazan Bayramı için ülkelerine gitmeye devam ediyor. Ramazan Bayramı için ülkesine giden Suriyeliler, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla güvenli hale getirilen Azez, Soran, Aktarin, Afrin, Cerablus ve El Bab gibi bölgelerdeki yakınlarının yanına gidiyor. 40 dereceyi bulan sıcağa rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren Öncüpınar Sınır Kapısı'na gelen Suriyeliler yoğunluğa neden oluyor. Bu sabah itibariyle 17 bini aşkın Suriyeli Bayramı ülkelerinde geçirmek için Suriye’ye gitti. Suriyelilerin güvenlik güçleri tarafından gruplar halinde geçişlerine izin veriliyor. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrolünde Öncüpınar Sınır Kapısı gümrük sahasına alınan Suriyelilerin, burada Göç İdaresi görevlileri tarafından işlemleri yapılıyor. İl Sağlığı Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş grubu çocukların eksik aşılarının yapılmasından sonra Suriyeliler, pasaport polisinin ve gümrük muhafaza ekiplerinin son kontrolünün ardından otobüslerle ülkelerine gönderiliyor. Yarın akşama kadar Suriyelilerin geçişlerinin tamamlanmış olacağı bildirildi.

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